Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger durchwühlen Pkw

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 51-jährige Stadtbewohnerin am Donnerstagmorgen in der Hackstraße. Als die Frau in ihren Kia Sportage einsteigen wollte, bemerkte sie, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt war. Etwas "Brauchbares" fanden die Langfinger wohl nicht, da nach bisherigem Kenntnisstand nichts fehlt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 7:10 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße gesehen? Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell