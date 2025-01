POL-WHV: Diebstahl von Baustelle in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - Am 21.01.2025 um 19:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Wilhelmshaven zu einem Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeugs. Das Fahrzeug wurde vor einer Pizzeria in der Grenzstraße abgestellt, wobei der Motor lief und der Schlüssel im Zündschloss steckte. Ein Täter stieg in den PKW und fuhr ...

mehr