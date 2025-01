Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeugs in Wilhelmshaven: Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.01.2025 um 19:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Wilhelmshaven zu einem Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeugs. Das Fahrzeug wurde vor einer Pizzeria in der Grenzstraße abgestellt, wobei der Motor lief und der Schlüssel im Zündschloss steckte. Ein Täter stieg in den PKW und fuhr davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte der PKW, in der Paul-Hug-Straße, vom Einsatz- und Streifendienst der Polizei Wilhelmshaven aufgefunden werden.

Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Grenzstraße oder in der Nähe gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

