Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf der Polizei Jever: Einbruch in Wohnung in der Anton-Günther-Straße

Jever (ots)

Die Polizei Jever sucht nach Zeugen eines Einbruchs, der sich am 21.01.2025 zwischen 12:10 und 12:25 Uhr in einer Wohnung in der Anton-Günther-Straße in Jever ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter betrat durch die unverschlossene Eingangstür die Wohnung der Geschädigten und entwendete die dort befindliche Handtasche samt Inhalt (Geldbörse) sowie eine weitere Geldbörse aus dem Schlafzimmer. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht nach Personen, die in der Zeit zwischen 12:10 und 12:25 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Anton-Günther-Straße gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell