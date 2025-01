Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf der Polizei Wilhelmshaven: Paar als Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsvorfalls. Am 01.01.2025, gegen 00.30 Uhr, wurde ein Taxi, das ein Paar von der Stadt nach Fedderwardergroden brachte, in der Preußenstraße Ecke Posener Straße durch einen unbekannten Fahrzeugführer gefährdet. Der Unfallverursacher fuhr ohne Licht und kam dem Taxi auf dessen Spur entgegen, was beinahe zu einem Unfall führte.

Die Polizei sucht nach dem Paar, das in dem Taxi saß und in der Nogatstraße in Fedderwardergroden wohnen soll. Das Paar könnte wertvolle Hinweise zur Identität des flüchtigen Unfallverursachers geben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

