Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Fahrrädern Mann angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen griffen zwei junge Männer einen Stadtbewohner in der Richard-Wagner-Straße an. Wie der 64-Jährige den Beamten mitteilte, traf er gegen 3:15 Uhr auf das ihm unbekannte Duo. Die Angreifer waren zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen begannen die zwei Täter, den Mann zu beleidigen. Schließlich schlug einer der beiden dem 64-Jährigen ins Gesicht. Der andere warf sein Fahrrad nach dem Stadtbewohner, ohne ihn zu treffen. Um weiteren Attacken zu entgehen, floh der Mann. Hierbei stürzte er. Bei dem Angriff wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Die Polizei sucht nach den Unbekannten. Laut Beschreibung war einer von beiden zirka 1,85 Meter groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt. Er trug eine Baseball-Kappe und einen Kapuzenpullover. Der junge Mann hatte eine helle Hautfarbe und bei der Tat ein weißes E-Bike mit einem orangefarbenen Korb an der Lenkstange bei sich. Der zweite Täter ist etwa 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 18 Jahren alt. Er hat schwarzes, dichtes Haar und eine dunkle Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pulli mit hellen Linien. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein knallrotes Mountainbike. Beide Personen sprachen akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell