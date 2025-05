Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb nutzt günstige Gelegenheit und erbeutet hohen Geldbetrag

Kaiserslautern (ots)

Ein Langfinger hat am späten Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße zugeschlagen. Nach den Angaben einer 51-jährigen Frau war sie gegen 17:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Als sie mit ihrem Sohn die Einkäufe verstaute, legte die Stadtbewohnerin ihren Geldbeutel auf eine Ablage. Dort vergaß sie das Portemonnaie. Eine unbekannte Frau machte sich diesen Umstand zunutze und steckte die Geldbörse ein. Bei den anschließenden Ermittlungen der Polizei meldete sich ein Mann, der die Börse in einem Mülleimer gefunden hatte. Ein hoher dreistelliger Geldbetrag, der sich zuvor darin befand, blieb aber verschwunden. Die Polizei sucht jetzt nach der Täterin. Die Frau ist ca. 50 Jahre alt, kräftig und hat lockige Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zur Tatzeit trug sie blaue Jeans, eine Jacke und ein Stirnband. Wem ist die Frau aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

