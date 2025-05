Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball an Muttertag - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

-Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz-

Am kommenden Sonntag, 11. Mai 2025, steht das vorletzte Saisonpiel des 1. FC Kaiserslautern an. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff gegen die Gäste des SV Darmstadt 98 auf dem Betzenberg.

Wie der Veranstalter mitteilte, ist das Stadion ausverkauft. Es ist also wieder mit einem verkehrsreichen Spieltag zu rechnen. Wer sich die Partie nicht entgehen lassen möchte und wen es auf den Betzenberg zieht, sollte für die Anreise genügend Zeit einplanen, um nicht von Verkehrsbeeinträchtigen in und um Kaiserslautern überrascht zu werden.

Um sich den innerstädtischen Verkehr zu ersparen, empfiehlt die Polizei, die Park and Ride-Parkplätze anzufahren. Ab dem Parkplatz Schweinsdell und der Universität fahren die Busse bereits zwei Stunden vor Spielbeginn zum Stadion.

Gästefans werden gebeten auf dem Messeplatz zu parken, von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Wir raten dringend davon ab, mit dem Fahrzeug auf den Betzenberg zu fahren. Die wenigen Parkplätze sind Anwohnern sowie berechtigten Besuchern vorbehalten. Ohne einen Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern droht schnell ein Strafzettel.

Um die Sicherheit des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs zu gewährleisten, kann es vor und nach dem Spiel im Stadtgebiet zu Straßensperrungen kommen. Fußballfans sollten insbesondere nach dem Spiel mit einer Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels rechnen.

Die Polizei empfiehlt daher, bahnreisenden Anhängern des 1. FC Kaiserslautern den Weg durch die Kantstraße und Barbarossastraße zum Haupteingang des Bahnhofs zu nutzen.

Durch die Polizei werden am Spieltag Drohnen eingesetzt, um stets einen Überblick über die Verkehrswege zu haben und erforderlichenfalls schnell reagieren zu können.

Alle relevanten Informationen über den Polizeieinsatz sowie wichtige Verkehrsinfos finden Sie am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) unter dem Hashtag #FCKSVD bei https://x.com/Polizei_KL. Die Bundespolizei Kaiserslautern informiert unter https://x.com/bpol_koblenz. Weitere Informationen rund um den Polizeieinsatz an Spieltagen im Fritz-Walter-Stadion hat die Polizei auf ihrer Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zusammengestellt.

Abschließend noch der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Wer die Regeln missachtet und dadurch sich oder andere in Gefahr bringt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder bundesweite Stadionverbote sein.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Nachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl im Stadion als auch außerhalb. |kle

