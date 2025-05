POL-PDKL: Verkehrskontrolle führt zur Anzeige

Kaiserslautern (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Montagnachmittag einen Mann, der mit seinem Rollator auf der Autobahnauffahrt "Centrum" in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Die Beamten konnten einen 75-Jährigen antreffen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, wurde der Mann in einem Altenheim vermisst. Die Ordnungshüter brachten den Rentner samt Rollator wieder zurück in die ...

