POL-S: Bei Kontrollen mehrere Rauschgiftdelikte festgestellt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (13.12.2024) und Sonntag (15.12.2024) in Wohnungen an der Bussenstraße, Lenbachstraße, Relenbergstraße, Wunderlichstraße und in zwei Wohnungen der Fuchswaldstraße eingebrochen, an der Raitelsbergstraße sind die Täter gescheitert. Die Einbrecher hebelten zumeist Fenster und Türen auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnungen und flüchteten ...

