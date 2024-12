Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (13.12.2024) und Sonntag (15.12.2024) in Wohnungen an der Bussenstraße, Lenbachstraße, Relenbergstraße, Wunderlichstraße und in zwei Wohnungen der Fuchswaldstraße eingebrochen, an der Raitelsbergstraße sind die Täter gescheitert. Die Einbrecher hebelten zumeist Fenster und Türen auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnungen und flüchteten unerkannt. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Schmuck, Uhren und eine Kreditkarte im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein unbekannter Täter versuchte am Samstag gegen 20.30 Uhr in eine Wohnung an der Raitelsbergstraße einzubrechen. Als der Bewohner die Polizei alarmierte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur und schulterlanges schwarzes lockiges Haar. Zur Tatzeit trug er eine auffällige gelbe Bomberjacke und eine hellbraune Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

