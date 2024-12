Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - eine leicht verletzte Person - Zeugen gesucht

Stuttgart - Untertürkheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und zirka 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend (15.12.2024) gegen 18:30 Uhr in der Biklenstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger Fahrer eines blauen Golfs befuhr die Biklenstraße in Richtung Wallmerstraße mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit. An der Kreuzung Biklenstraße / Wallmerstraße stieß er mit dem schwarzen Golf eines 28-Jährigen zusammen. Das Fahrzeug des 44-Jährigen wurden durch die Kollision gegen drei geparkte Autos geschoben. Im Auto des 44-Jährigen wurde ein 6-jähriges Kind leicht verletzt, welches aber nicht behandelt werden musste. Der blaue Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Biklenstraße zwischen Sattelstraße und Augsburger Straße gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des blauen Golfs vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

