Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Rollator auf die Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Montagnachmittag einen Mann, der mit seinem Rollator auf der Autobahnauffahrt "Centrum" in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Die Beamten konnten einen 75-Jährigen antreffen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, wurde der Mann in einem Altenheim vermisst. Die Ordnungshüter brachten den Rentner samt Rollator wieder zurück in die Innenstadt, wo ihn die Pfleger des Seniorenheims in Empfang nahmen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell