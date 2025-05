Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad aus Hinterhof gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein teures E-Bike war am frühen Dienstagmorgen in der Hölderlinstraße für einen Langfinger das Objekt der Begierde. Der Täter verschaffte sich gegen 2 Uhr Zugang zu dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Dort fand er das mit einem Schloss gesicherte Elektrobike der Marke "Cube". Nachdem er das Fahrradschloss geknackt hatte, nahm der Unbekannte das Zweirad mit. Das Kettenschloss entsorgte der Mann in der Vogelweher Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist zu besagter Zeit ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit Kapuzenpullover und Kappe aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

