POL-PDKL: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) - Am späten Freitagabend kam es auf dem Schillerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die zwei untereinander bekannten Gruppen in einen Streit. Auf Worte folgten unmittelbar Schläge, wobei mehrere Beteiligte auch verletzt wurden. Ein 20-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus brachte. ...

