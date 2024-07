POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bergstraße (ots) - Nachdem es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen an der Bergstraße gekommen war, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen für die Vorfälle. Am Samstagvormittag (13.7.) ertappte ein Anwohner in der Straße "Im Gründel" in Birkenau Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 10 Uhr bemerkte er ...

