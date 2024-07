Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau/Einhausen/Viernheim: Einbrüche am Wochenende rufen Ermittler auf den Plan

Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Bergstraße

Nachdem es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen an der Bergstraße gekommen war, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen für die Vorfälle.

Am Samstagvormittag (13.7.) ertappte ein Anwohner in der Straße "Im Gründel" in Birkenau Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 10 Uhr bemerkte er die Eindringlinge, die vorher die Terrassentür aufhebelten, um in die Wohnung zu gelangen. Als sie entdeckt wurden, ergriffen die Täter sofort die Flucht und nahmen dabei Schmuck und Bargeld mit.

Ein Unbekannter trug während der Tat einen blauen Pullover, eine blaue Jeans sowie eine Maske und Handschuhe.

In Einhausen gelangten Kriminelle zwischen Samstagmittag (13.7.), 14.30 Uhr und Sonntagmittag (14.7.), 15 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hagenstraße. Auch hier durchwühlten die Unbekannten die Wohnräume und flüchteten anschließend unbemerkt mit Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls mit Wertgegenständen flüchteten Einbrecher unerkannt aus einem Einfamilienhaus in der Abteistraße in Viernheim. Die noch unbekannten Täter hebelten am Sonntagnachmittag (14.7.), zwischen 14.45 und 17 Uhr eine Tür des Hauses auf und durchsuchten die Räume.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 nehmen Hinweise zu den Sachverhalten unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

