POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kiosk am Busbahnhof

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: 25.09.2023, 16.30 Uhr; Einen mutmaßlichen Ladendieb festgehalten haben zwei Zeugen am Montag in Gronau. Der zunächst Unbekannte hatte sich in einem Baumarkt Werkzeuge aus der Auslage genommen und in seiner Kleidung verstaut. Ohne zu bezahlen, wollte er das Geschäft an der Ochtruper Straße verlassen. Zwei Zeugen stellten sich dem Mann in den Weg und hielten ihn ...

