Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lemgow - Brennender Dachstuhl - keine Verletzten ++ Lüchow - Dubiose Anrufer am Werk - Warnung vor möglicher Betrugsmasche ++ Altenmedingen - Werkzeug aus Scheune entwendet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 10.08.2023

Lüneburg

Adendorf - Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.08. gegen 09:00 Uhr im Bereich des Rathausweges Ecke Kirchweg. Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte vom Rathausweg auf den Kirchweg zu fahren. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt eines von links kommenden unbekannten Fahrzeuges. Es kam zu einer leichten Kollision, sodass die Kennzeichenhalterung des Pkw Mercedes beschädigt wurde. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges entfernte sich vom Unfallort.

Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw und Fahrer, nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 854010, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäftsgebäude und Bäckerei - Hinweise

In der Nacht zum 09.08. brachen Unbekannte in ein Gebäude in der Straße Bei der St.-Lambertikirche ein. Diese gelangten gewaltsam in einen Innenhof und versuchten vergeblich in ein Gebäude einzubrechen. In der Folge begaben sich die Unbekannten zu einem benachbarten Innenhof und brachen gewaltsam in eine Bäckerei ein. Aus dieser wurde unter anderem eine Trinkgelddose mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden von mehr als 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin stürzt nach Vorfahrtsverstoß - Zeugen gesucht

Am 09.08. gegen 16:00 Uhr kam es in der Stöteroggestraße Ecke Ostpreußenring zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den rechtsseitig befindlichen Radweg. In Höhe der Einmündung Ostpreußenring nahm ihr ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw die Vorfahrt, sodass die 52-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich in der Folge vom Unfallort. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.08. gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung der Bardowicker Straße/Dr.Karl-Heinrich-Weg. Ein 41-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt einer 62-jährigen Autofahrerin eines Pkw Dacia, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Brennender Dachstuhl - keine Verletzten

Zum Brand eines Dachstuhls kam es in den Abendstunden des 09.08. gegen 19:30 Uhr im Bereich Trabuhn. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch sein. Durch die Feuerwehr wurde dieser gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Bergen (Dumme) - Brand einer Wandverkleidung

Vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten geriet die Dämmung hinter einer hölzernen Wandverkleidung am 09.08. gegen 21:30 Uhr in einem Haus in der Dr.-Koch-Straße in Brand. Durch die Feuerwehr Bergen (Dumme) wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Lüchow - Dubiose Anrufer am Werk - Warnung vor möglicher Betrugsmasche durch angebliche Mitarbeiter von Photovoltaik-Unternehmen

Im Verlauf des 09.08. kam es im Bereich Lüchow zu gleich mehreren dubiosen Anrufen durch angebliche Mitarbeiter von Photovoltaik-Unternehmen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden nach ihrem Interesse an Photovoltaik-Anlagen befragt und es wurde versucht Beratungstermine zu vereinbaren. Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger in Lüchow gingen auf diese Angebote nicht weiter ein und meldeten die Anrufe der Polizei, da sie ihnen komisch vorkamen.

Häufig handelt es sich bei solchen Anrufen um widerrechtliche Werbeangebote unseriöser Anbieter. Möglicherweise nutzen auch Betrüger diese Anrufe, da Solaranlagen derzeit eine hohe Nachfrage in der Bevölkerung aufweisen.

Die Polizei rät:

- Erhalten Sie einen solchen Anruf, gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Erklären Sie dem Anrufer unmissverständlich, dass Sie kein Interesse haben und legen Sie auf.

- Lassen Sie sich zu keinem Beratungsgespräch drängen und lassen Sie keine fremden Personen in ihr Wohnhaus.

- Teilen Sie nie persönliche Daten oder Ihre Kontonummer über das Telefon mit. Seriöse Unternehmen würden dies nie über das Telefon einfordern.

- Kommt Ihnen ein Anruf dubios vor und vermuten Sie einen Betrugsversuch - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Unerlaubte Werbeanrufe können Sie zudem direkt an die Bundesnetzagentur melden.

- Seien sie wachsam und misstrauisch!

Uelzen

Altenmedingen - Werkzeug aus Scheune entwendet - Hinweise

Zwischen dem 05.08. und dem 08.08. entwendeten Unbekannte aus einer Scheune in der Straße Krainsahl zwei Motorsägen und weiteres Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell