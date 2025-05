Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf dem Schillerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die zwei untereinander bekannten Gruppen in einen Streit. Auf Worte folgten unmittelbar Schläge, wobei mehrere Beteiligte auch verletzt wurden. Ein 20-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus brachte. Ein 16-Jähriger musste die Beamten zunächst mit zur Dienststelle begleiten, da er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben. Die restlichen Beteiligten erhielten für den Rest der Nacht einen Platzverweis für die Innenstadt. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell