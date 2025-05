Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme gestört und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte hatten es am Freitagabend in der Pariser Straße mit einem handgreiflichen Störenfried zu tun. Der Mann mischte sich zunächst bei der Festnahme eines Randalierers ein und störte die Maßnahme. Trotz Aufforderung der Ordnungshüter, den Kontrollort zu verlassen, reagierte er aggressiv und kam bedrohlich auf die Beamten zu. Aufgrund dessen sollte der 27-Jährige gefesselt werden. Hierbei schlug und trat der Mann nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Kräften, den Störenfried auf den Boden zu bringen und zu fesseln. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. |elz

