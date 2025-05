Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auseinandersetzung wegen Verhalten im Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Schlägerei mit mehreren Personen wurde die Polizei am Sonntagabend in die Pirmasenser Straße gerufen. Dort trafen sie auf zwei Männer, die von einer Gruppe angegriffen und zusammengeschlagen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die zwei 31- und 32-Jährigen auf dem Stiftsplatz unterwegs. Als sie einen Fußgängerüberweg überqueren wollten, wurden sie durch eine Fahrzeugkolonne, die den Überweg ignorierte, daran gehindert. Wenig später trafen sie in der Pirmasenser Straße erneut auf die Gruppe von Fahrzeugen. Dort kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung wegen des Verhaltens im Straßenverkehr. Daraufhin stiegen die Insassen aus ihren Pkws aus und schlugen auf die zwei Fußgänger ein. Im Anschluss flüchteten sie in ihren Autos. Der 31- und 32-Jährige wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

