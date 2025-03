Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis/Mannheim: Zeugen nach Überfall auf Tankstellen gesucht!

Wilhelmsfeld (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Täter am Montagabend zwei Tankstellen überfallen hatte, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach Zeugen.

Der Unbekannte betrat bei seiner ersten Tat um 19:43 Uhr die Tankstelle in Wilhelmsfeld und forderte vom Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte leistete den Forderungen jedoch keine Folge, wonach der Täter ohne Beute flüchtete.

Gegen 20:36 Uhr trat der Räuber erneut in der Casterfeldstraße in Mannheim-Neckarau in Erscheinung. Auch hier betrat er die dortige Tankstelle und drohte dem Angestellten mit einer Schusswaffe. Er forderte den Verkäufer auf, das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen und erbeutete mehrere hundert Euro. Das Geld verwahrte er in einer mitgeführten beigen Stofftasche. Anschließend flüchtete er in Richtung des Neckarauer Friedhofs. Ein aufmerksamer Zeuge konnte kurzzeitig die Verfolgung des Täters aufnehmen, verlor diesen jedoch aus den Augen. Auch die sofortig eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Täter wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt und war ca. 170 cm groß. Er hatte eine dünne/schmächtige Statur und trug einen Motocross-Helm auf dem Kopf. Zusätzlich trug er eine Skibrille mit orangenen Gläsern, welche durch ein helles Gummiband am Helm befestigt war. Neben einer schwarzen Kapuzenjacke und einer blauen Jogginghose trug er schwarze Turnschuhe. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zum Fluchtfahrzeug ist nichts bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell