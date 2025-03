Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim ein Unterbringungsbefehl gegen einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 24.03.2025 versucht zu haben, seine 61-jährige Mutter zu töten.

Der 27-Jährige soll sich gegen 9:30 Uhr in der Küche des elterlichen Hauses im Stadtteil Lindenhof seiner Mutter genähert und unvermittelt und ohne Vorwarnung mit einem Küchenmesser auf Rücken und Kopf der Mutter eingestochen haben, um sie zu töten. Nachdem der Tatverdächtige von seiner Mutter abgelassen hatte, gelang dieser die Flucht auf die Straße, wo Zeugen bis zum Eintreffen erster Rettungskräfte erste Hilfe leisteten.

Die 61-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und am Hals, von denen zumindest eine einer operativen Versorgung bedurfte. Derzeit ist die Frau stabil, es besteht keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der dringende Verdacht, dass bei dem Tatverdächtigen eine unbehandelte psychische Erkrankung vorliegt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Unterbringungsbefehl gegen den tatverdächtigen 27-Jährigen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Der Mann wurde am Dienstag, 25.03.2025 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Unterbringungsbefehls wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell