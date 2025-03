Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mögliche Geschädigte nach Unfallflucht gesucht!

Weinheim (ots)

Am frühen Montagabend verursachte eine betrunkene Autofahrerin möglicherweise mehrere Unfälle und flüchtete anschließend. Die 55-jährige Weinheimerin war mit mehr als 2 Promille mit ihrem VW Golf in der Stahlbadstraße unterwegs, als ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über die auffällige Fahrweise der Frau informierte. Diese konnte schließlich an deren Wohnanschrift angetroffen werden. Am Fahrzeug der 55-Jährigen waren mehrere neue Unfallschäden festzustellen. Wo die dazugehörigen Unfallörtlichkeiten waren, wusste die Frau nicht mehr. Ersten Informationen zufolge soll sich die 55-Jährige mit ihrem Auto im Bereich Ladenburg und Heddesheim fortbewegt haben.

Da sich die Frau zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie nach der Entnahme einer Blutprobe zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Geschädigte oder Zeugen der Unfälle und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

