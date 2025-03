Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Anschlussstelle

PM Nr.2

Schriesheim (ots)

Nachdem es am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der L536 im Bereich der Anschlussstelle der A5 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos kam, ist der Unfallhergang geklärt. Eine Seat-Fahrerin wollte von Schriesheim kommend nach links auf die A5 in Richtung Heidelberg auffahren und übersah hierbei einen aus Richtung Ladenburg kommenden Toyota. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin frontal miteinander. Durch den Aufprall wurde die 64-jährige Fahrerin des Toyota leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme sowie den Abschlepp- und Reinigungsarbeiten mussten immer wieder Teile der Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden. Gegen 09:15 Uhr konnte die L536 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

