Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Unfall Ölwanne an Lastwagen aufgerissen

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag im Stadtteil Oststadt wurde an einem Lastwagen die Ölwanne aufgerissen und Betriebsstoffe liefen ins Erdreich und in die Kanalisation.

Der 66-jährige Fahrer eines Betonmischers stieß beim Rangieren im Gartenschauweg gegen einen großen Findling, wodurch die Ölwanne des Motors aufriss und das gesamte Motoröl herauslief. Teile davon gerieten ins Erdreich im Grünstreifen und in die Kanalisation.

Der nicht mehr fahrbereite Betonmischer musste abgeschleppt werden, nachdem der geladene Beton in ein Ersatzfahrzeug umgeladen worden war.

Das Erdreich an der Unfallstelle musste abgetragen werden. Wegen des in die Kanalisation geratenen Öls waren Vertreten der zuständigen Umweltbehörde an der Unfallstelle, die die weiteren Maßnahmen veranlassten.

Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell