Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht und Körperverletzung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Autofahrer und einer 57-jährigen Fußgängerin kam es am Montagabend auf dem Parkplatz einer Veranstaltungs-Arena im Mannheimer Stadtteil Neuostheim.

Die 57-Jährige hatte eine Veranstaltung in der SAP-Arena besucht. Nach Ende der Veranstaltung, kurz vor 23 Uhr, befand sie sich auf dem Parkplatz P 1 an der Arena und wollte eine Autofahrerin beim Ausparken unterstützen. Sie bat einen unbekannten Ford-Fahrer, kurz zu warten, bis die Autofahrerin ausgeparkt hat. Der Unbekannte jedoch ignorierte deren Bitte und fuhr weiter. Dabei erfasste er die 57-jährige. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Oberschenkel und am Knie. Sie wollte sich am Folgetag in ärztliche Behandlung begeben.

Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, fuhr der Ford-Fahrer einfach davon. Die Geschädigte und die Zeugin folgten dem Ford, verloren ihn aber im stockenden Verkehr aus den Augen.

Eine Beschreibung des Mannes konnte nicht erlangt werden. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen Ford S-Max mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben.

Weitere Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Ford-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell