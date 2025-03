Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geschädigter nach Unfall gesucht

Ilvesheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12 Uhr touchierte ein 48-jähriger Autofahrer in der Mozartstraße beim Ausparken ein daneben geparktes Auto und beschädigte dieses hierdurch. Da der 48-Jährige keinen Stift sowie Zettel mit sich führte, entschloss er sich kurzerhand nach Hause zu fahren und dort entsprechendes Material zu holen. Als der Mann zurück zu dem Parkplatz vor der dortigen Bankfiliale kam, war das beschädigte Fahrzeug bereits verschwunden. Der Unfallverursacher verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund des geschilderten Schadensereignisses muss das noch unbekannte Fahrzeug an der linken Seite der Heckstoßstange beschädigt worden sein. Hinweise auf das Auto oder das Kennzeichen liegen nicht vor. Daher sucht das Polizeirevier Ladenburg den Geschädigten des Unfalls oder Zeugen, welche Hinweise zu dem noch unbekannten Geschädigten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

