POL-PDKL: Berauscht am Steuer und auch daneben

Kaiserslautern (ots) - Ein Rollerfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 18-Jährige und sein Sozius sind gegen 0:50 Uhr einer Polizeistreife in der Reichswaldstraße aufgefallen. Unter anderem waren an dem Roller keine Kennzeichen angebracht, und der 17-jährige Beifahrer trug keinen Helm. Als die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, gab der Zweiradfahrer Gas. In der Kennelstraße sprang der 17-Jährige vom Roller und versuchte ...

mehr