Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Roller geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Rollerfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 18-Jährige und sein Sozius sind gegen 0:50 Uhr einer Polizeistreife in der Reichswaldstraße aufgefallen. Unter anderem waren an dem Roller keine Kennzeichen angebracht, und der 17-jährige Beifahrer trug keinen Helm. Als die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, gab der Zweiradfahrer Gas. In der Kennelstraße sprang der 17-Jährige vom Roller und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn in der Gustave-Eiffel-Straße einholen und festnehmen. Kurze Zeit später kam auch der Fahrer des Rollers an die Örtlichkeit. Der 18-Jährige musste wegen seiner drogentypischen Ausfallerscheinungen mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Sein Begleiter versuchte, alle Maßnahmen der Polizei zu behindern. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach, sodass auch er mit zur Dienststelle genommen wurde und dann seinen Eltern übergeben wurde. Auf den 18-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |elz

