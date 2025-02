Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeistreife nimmt alkoholisierten Mann auf der Mathildenhöhe fest

Darmstadt (ots)

Ein 37-jähriger Mann muss sich nach seiner Festnahme am Sonntagmittag (2.2.) wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Gegen 12.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei über Notruf und meldete eine auffällige Person im Bereich des Sabaisplatzes. Der Mann habe mit einer Harpune mehrfach in den Boden gestoßen, unverständliche Worte gerufen und sei auf Passanten zugelaufen. Eine Streife des 1. Polizeireviers traf den Mann vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Die Einsatzkräfte stellten zwei Harpunen sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der Darmstädter zur Wache gebracht. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung leistete er erheblichen Widerstand. Anschließend kam er in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

