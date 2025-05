Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann mit Schreckschusswaffe angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein 28-jähriger Mann meldete sich in der Nacht zu Freitag bei der Polizei und gab an, dass er in der Klosterstraße von drei Personen angegriffen wurde. Nach seinen Angaben traf er gegen 1 Uhr auf die Gruppe. Einer der Männer sei auf ihn zugekommen und habe ihn ohne Vorwarnung geschlagen. Anschließend hat er eine Schreckschusswaffe gezogen und auf den 28-Jährigen geschossen. Dieser erlitt dadurch Verletzungen an Hand und Beinen. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten zwei Gummigeschosse sicherstellen, die zu dem Angriff passen könnten. Ebenfalls wurde in der Nähe ein 35-Jähriger kontrolliert, der auf die Beschreibung des Angreifers passt. Bei ihm fanden die Polizisten die gleichen Gummigeschosse. Er stritt eine Beteiligung an dem Angriff ab. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

