POL-PDKL: Wer hat den Mercedes beschädigt?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus dem Sandhübel in Rodenbach gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte hier einen Mercedes C-Klasse. Nach Angaben des Besitzers hatte er seinen Wagen am Mittwoch, gegen 18 Uhr, auf dem Parkplatz einer Gaststätte abgestellt. Als er gegen 20:40 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Dieser beträgt circa 3.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es momentan nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

