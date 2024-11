Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Schreckschusswaffe löst Einsatz der Bundespolizei aus

Trier (ots)

Ein 38-jähriger Reisender verursachte am Donnerstagabend einen Einsatz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Trier. Zuvor wurde der Bundespolizei gemeldet, dass im Regionalexpress aus Saarburg kommend ein Reisender mit einer Schusswaffe "hantieren" würde.

Bei der Kontrolle des alkoholisierten Mannes (1,5 Promille) wurde die Waffe in einem mit einem Vorhängeschloss versehenen Waffenkoffer aufgefunden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe Walther P99 handelte. Aus dem Koffer habe er die Waffe genommen, um ein Foto an einen Freund zu senden, gab er gegenüber den Beamten an. Eine durch die Staatsanwaltschaft Trier angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung ergab den Fund von 47 Schreckschusspatronen. Waffe und Patronen wurden sichergestellt; der Mann nach Abschluss der Maßnahmen an seine Wohnanschrift entlassen.

