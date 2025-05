Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 9 Uhr mit einem E-Scooter den Guimaraes-Platz in Richtung Logenstraße, als ein Bus in den Haltestellenbereich einbog. Dabei übersah der Fahrer den E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 35-Jährige kam zu Fall und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer gab später an Prellungen erlitten zu haben. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der Front von ungefähr 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall laufen. |elz

