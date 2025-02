Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Bretten - Mehrere Unfälle unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Unfälle aufgrund Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen ereigneten sich im Laufe des Dienstags in Karlsruhe und Bretten.

Nach derzeitigen Erkenntnisse fuhr ein 70-jähriger mit seinem Audi gegen 12:50 Uhr in Karlsruhe auf dem Madenburgweg in Fahrtrichtung Hertzstraße. An der Einmündung zur Hambacher Straße verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er den angrenzenden Grundstückszaun eines Wohnhauses und verletzte sich leicht.

Die Polizeibeamten stellten bei dem 70-Jährigen Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort war allerdings nicht möglich, weshalb der Mann zur Blutentnahme und Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr in Bretten-Rinklingen. Ein 24-Jähriger stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er wohl einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie einen Stromverteilerkasten. In der Folge streifte er offenbar zudem mit seinem Fahrzeug die Fassade eines Wohnhauses und kam auf der dortigen Außentreppe zum Stillstand. Der Fahrer des VW blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten die verwaschene Aussprache und der unsichere Gang des Mannes auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest auf gleich mehrere Substanzen war positiv. Die Beamten transportierten den 24-jährigen VW-Fahrer zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Fahrzeug des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Beiden Fahrern droht nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Lea Könekamp, Pressestelle

