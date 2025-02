POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Aufgrund eines offenbar in Brand gesetzten Handtuchspenders kam es am Dienstagmittag gegen 12:55 Uhr zu einem Einsatz in der Pestalozzischule in Karlsruhe-Durlach. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Schülertoilette im Obergeschoss der Schule aus. In der Folge bildete sich Rauch aus, weshalb zahlreiche Schüler zeitweise vorsorglich evakuiert wurden. Der Brand konnte schnell ...

mehr