POL-KA: (KA) Ettlingen - 36-Jähriger nach Drogenfund in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rintheimer Straße. In der Folge öffneten die Täter eine Wohnungstür mit brachialer Gewalt und durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und ...

mehr