Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - 18-Jähriger verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Samstagmorgen beschädigte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge und einen Baum in der Rheinstraße in Waghäusel-Kirrlach.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-Jährige gegen 03:20 Uhr offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw VW, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Vorgarten. Dabei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Pkw sowie einen Baum, bevor sein Fahrzeug schließlich auf einem großen Granitstein zum Stehen kam. Wohl aufgrund umherfliegender Schottersteine aus dem Vorgarten, wurden zudem mehrere am Straßenrand geparkte Autos beschädigt.

Der heranwachsende Fahrer erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Da der VW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256-93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.

Lea Könekamp, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell