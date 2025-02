Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rintheimer Straße. In der Folge öffneten die Täter eine Wohnungstür mit brachialer Gewalt und durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und Schubladen.

Ob sie dabei fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

