Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L231 bei Jördenstorf

Landkreis Rostock/Jördenstorf (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 11 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L231 zwischen Groß Wüstenfelde und Jördenstorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem VW die Strecke aus Groß Wüstenfelde kommend in Fahrtrichtung Jördenstorf und kam dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach, sodass die Fahrzeugführerin aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die 24-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen für die weitere medizinische Versorgung in die Uniklinik nach Rostock geflogen.

Die L231 ist aufgrund des derzeit laufenden Einsatzes der DEKRA sowie der anschließenden Bergung des Unfallfahrzeuges weiterhin voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden vor Ort umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell