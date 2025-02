POL-VK: Trunkenheitsfahrt gem. §24a StVG

Autobahn A 620 FR Saarlouis (ots) - Am Sonntag, den 16.02.2025, gegen 06:00 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden VW auf der Autobahn A620 in Fahrtrichtung Saarlouis mit. Hierbei würde der VW u.a. in Schlangenlinien geführt sowie mit ca. 60km/h. Der VW konnte in Höhe der Anschlussstelle Wadgassen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 23jährige Fahrzeugführer war deutlich ...

mehr