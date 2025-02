Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 620 FR Saarlouis

Autobahn A 620 FR Saarlouis (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2025, gegen 06:00 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden VW auf der Autobahn A620 in Fahrtrichtung Saarlouis mit. Hierbei würde der VW u.a. in Schlangenlinien geführt sowie mit ca. 60km/h. Der VW konnte in Höhe der Anschlussstelle Wadgassen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 23jährige Fahrzeugführer war deutlich alkoholisiert. Ein angebotener Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 1 Promille zudem gab der Fahrzeugführer an, dass er Cannabis konsumiert habe. Weiterhin war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, da diese dem Fahrzeugführer in Frankreich entzogen wurde. Von einem Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

