POL-VK: Zeugenaufruf Verkehrsgefährdung in Riegelsberg

Saarlouis-Lisdorf (ots) - Am Samstag, den 15.02.2025, gegen 04:30 Uhr, bemerkten die Polizeibeamten einen auffällig fahrenden BMW in der Lisdorfer Straße in Saarlouis. Hierbei wurde der BMW u.a. in Schlangenlinien geführt. Der BMW konnte in der Kreuzstraße in Saarlouis-Lisdorf angehalten werden. Die 43jährige Fahrzeugführerin war deutlich alkoholisiert. Ein angebotener Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 1,1 ...

