Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei stellt betrunkenen Autofahrer

Völklingen (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Völklingen von einem Anwohner der Eupener Straße in Völklingen über einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Kenntnis gesetzt. Ein Autofahrer war mit seinem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidiert. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Fahrer mit seinem beschädigten Pkw von der Unfallstelle. Beamte der Polizeiinspektion Völklingen wurden auf der Suche nach dem Unfallverursacher schnell fündig. Dieser begutachtete nur 200 Meter entfernt von der Unfallstelle am Fahrbahnrand der Kühlweinstraße den Schaden an seinem Pkw. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 51-jährigen Völklingers wurde eine deutliche alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholkonzentration von 1,09 Promille. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung wurde dem Unfallverursacher zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

