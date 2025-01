Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl in 66333 Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025, gegen 12:50 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Völklingen zu einem Ladendiebstahl. Eine 60-jährige, georgische Staatsangehörige steht im Verdacht, zwei Kleidungsstücke aus der Auslage entnommen und unter ihre mitgeführte Kleidung gezogen zu haben. Nach Verlassen des Kassenbereichs wird sie von der Ladendetektivin auf die unbezahlte Kleidung angesprochen. Da die Beschuldigte aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleitung in Höhe von 200,00EUR einbehalten und ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Zudem wurde ihr ein Hausverbot ausgesprochen.

