POL-VK: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in 66352 Großrosseln - Naßweiler

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 24.01.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es am Bremerhof in Naßweiler zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes aus Frankreich. Nach Angaben des Geschädigten sei er von vier männlichen Personen abgefangen und auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Anschließend flüchteten die Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch die Tat eine stark blutende Platzwunde oberhalb des Auges. Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

