POL-VK: Ladendiebstahl in 66333 Völklingen

Völklingen (ots) - Am Samstag, den 25.01.2025, gegen 12:50 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Völklingen zu einem Ladendiebstahl. Eine 60-jährige, georgische Staatsangehörige steht im Verdacht, zwei Kleidungsstücke aus der Auslage entnommen und unter ihre mitgeführte Kleidung gezogen zu haben. Nach Verlassen des Kassenbereichs wird sie von der Ladendetektivin auf die unbezahlte Kleidung angesprochen. Da die ...

