Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 620

Völklingen (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2025, gegen 00:40 Uhr, wurde ein PKW-Führer mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis gemeldet. Laut Zeugenangaben sei das Fahrzeug in Schlangenlinien und mit lediglich 40 km/h geführt worden. Der VW Golf konnte an einer Tankstelle in der Karolingerstraße in Völklingen festgestellt werden. Der 46-jährige Fahrzeugführer konnte auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Dieser wies diverse Aus- und Auffallerscheinungen auf und war merklich alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

